Grosso masso frana sulla strada per San Michele

Paura per uno smottamento lungo la strada per San Michele a Galbiate. I vigili del fuoco sono infatti dovuti intervenire tramite un equipaggio del distaccamento di Valmadrera dopo che un grosso masso è franato nella notte sulla strada per la frazione collinare di San Michele.

I pompieri sono rimasti impegnati anche nella prima mattinata di oggi, giovedì 28 marzo, nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza della zona. Per fortuna, non si registrano danni a persone o cose, anche se il ripristino della carreggiata e la messa in sicurezza della parete rocciosa non sarà semplice. Sul posto anche il sindaco di Galbiate, Piergiovanni Montanelli. Il macigno è stato poi rimosso nella tarda mattinata.