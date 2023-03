Vento forte sul Lecchese. A Galbiate vola via un tetto

La serata lecchese di lunedì 27 marzo è stata caratterizzata dal vento forte. Raffiche di notevole velocità un po' ovunque, soprattutto tra la città capoluogo e i comuni limitrofi: al rifugio Sec sul Cornizzolo si sono toccati i 53.1 chilometri orari, mentre a Galbiate sono stati superati i 45 km/h. Abbastanza per scoperchiare il tetto di una casa presente tra via Lecco e via Don Sturzo: sul posto, poco prima delle ore 22, sono stati inviati i pompieri con un'autopompa serbatoio e un'autoscala.

La strada non riaprirà fino alla fine dei lavori di messa in sicurezza, come fatto sapere dal Comune tramite un breve messaggio inviato alla cittadinanza.