Cabina Enel, auto ed escavatore in fiamme: 3 interventi in un'ora per i Vigili del Fuoco

Tre interventi nel giro di un'ora per i Vigili del Fuoco nel territorio Lecchese. A mezzogiorno di oggi, venerdì 13 maggio, i pompieri sono dovuti entrare in azione per spegnere l'incendio che ha distrutto una cabina dell'Enel in località Gaggio a Nibionno (vedi immagini sotto). Dal Comando dei pompieri è stata inviata un'autopompa il cui equipaggio, non appena giunto sul posto, ha presto provveduto a mettere in sicurezza la zona e a sedare le fiamme con gli estintori.

Alle 13.10 sempre di oggi una macchina ha invece preso fuoco lungo la Statale 36 in direzione nord all'altezza del territorio comunale di Abbadia Lariana. Dal Comando di Lecco è stata inviata un'altra autopompa per lo spegnimento della vettura di piccole dimensioni (nella foto), e la strada è stata riaperta intorno alle 15, dopo le dovute operazioni di messa in sicurezza.

Pochi minuti più tardi terza chiamata sul lungolago di Dervio dove è andato a fuoco un escavatore. Dal vicino distaccamento di Bellano sono state inviate un'autopompa e un'autobotte: il rogo è divampato non lontano dalla discarica del paese. Anche in questa occasione le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto in modo tempestivo allo spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza dell'area.