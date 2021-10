Due auto in fiamme nella notte a Monte Marenzo

Incendio nella notte a Monte Marenzo, in azione i Vigili del fuoco. In fiamme due automobili nella frazione Levata. Sul posto, in via San Carlo, alla 1.00 circa, si è portata una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con cinque uomini e un'Autopompa serbatoio.

L'incendio è stato domato prima che potesse propagarsi coinvolgendo ulteriori autovetture. Non sono ancora chiare le cause del rogo, se all'origine vi sia un corto circuito di una delle due o se invece vi sia la mano del dolo. Gli accertamenti spetteranno alle forze dell'ordine.