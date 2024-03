Tetto in fumo a Brivio: servono quattro ore per battere le fiamme

Lungo e complesso intervento a Brivio. I pompieri sono stati allertati intorno alle 20 di lunedì 4 marzo per il rogo che ha bruciato il tetto di un'abitazione di via Lungo Adda: il comando dei vigili del fuoco ha inviato due squadre dal distaccamento di Merate con un'autopompa e un'autobotte, mentre dalla sede centrale di Lecco si sono mosse un'autopompa, un'autoscala, un fuoristrada e un carro Umprovir (unità protezione delle vie respiratorie).

L'incendio, che ha portato sul campo ben diciotto persone, è stato spento intorno alle 20.30, dopo più di quattro ore d'intervento. Non si registrano conseguenze fisiche per le persone presenti in quell'area.