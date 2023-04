Incendio in un appartamento di Lecco, casa inagibile

Un altro incendio in abitazione nel Lecchese. Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio, fiamme e fumo hanno danneggiato un appartamento di via don Luigi Monza nella città capoluogo (vedi foto). L'incendio si è propagato poco prima di mezzanotte.

Dopo l'allarme, sono prontamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con due squadre: un'autopompa serbatoio e l'autoscala. Il soccorso tecnico urgente per spegnere il rogo è durato un paio di ore. L'appartamento è ora inagibile in attesa di ulteriori interventi di ripristino e messa in sicurezza.