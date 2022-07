Castello Brianza: incendio nel bosco, intervengono i pompieri

Un altro incendio colpisce il Lecchese. Oltre a quello scoppiato ad Airuno, un altro rogo è nato mercoledì 13 luglio in via Roma a Castello Brianza, paese dove lo scorso 8 luglio è andato in fiamme un deposito di materiali edili. Questa volta i pompieri sono stati chiamati a intervenire in una zona boschiva: al lavoro, dalle 14.30 circa, una squadra di Lecco con un fuoristrada boschivo e un'autopompa serbatoio dal Distaccamento volontari di Merate.