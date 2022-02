Incendio sul Cornizzolo, il Canadair plana sulle fiamme

Un volo a planare sul terreno brullo e secco del Cornizzolo. Domenica pomeriggio i Vigili del fuoco hanno impiegato anche i mezzi aerei per spegnere le fiamme dell'incendio che ha interessato una vasta area del monte lecchese, per fortuna domandolo in un paio d'ore. Nell'occasione sono giunti un Canadair e un elicottero Drago, che vi mostriamo nelle immagini.

I pompieri hanno utilizzato quattro squadre a bordo di altrettanti mezzi fuoristrada partiti dalla sede di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Como e i volontari dell'Antincendio boschivo, come sempre fondamentali per portare a termine le operazioni.