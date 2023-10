Il sindaco vede le fiamme dal Comune e fa evacuare un'abitazione: salvi due pensionati

Rischiano di essere coinvolti dall'incendio scoppiato nel vicino locale caldaia, ma vengono salvati dal pronto intervento del sindaco e degli stradini.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì, in via Martiri della Liberazione a Dervio: le fiamme si sono propagate da un locale caldaia con ogni probabilità a causa di un corto circuito, minacciando l'abitazione adiacente. Per puro caso il sindaco Stefano Cassinelli ha notato dalla finestra del Municipio (non lontano in linea d'aria) l'alta e densa colonna di fumo sprigionatasi dal rogo.

Gli abitanti dormivano

"Insieme agli stradini abbiamo allertato i vigili del fuoco e ci siamo immediatamente precipitati sul posto - ha spiegato - Abbiamo suonato il campanello ma i pensionati che occupano lo stabile non sentivano, con ogni probabilità dormivano. Per fortuna siamo riusciti a recuperare il numero di telefono e li abbiamo contattati, portandoli per tempo fuori dall'edificio".

In pochi minuti i pompieri, giunti con due mezzi (Aps e autoscala) dal comando di Lecco e dal distaccamento di Bellano, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il locale caldaia. Nessuno è rimasto ferito o intossicato e l'edificio non ha subito danni significativi. Da segnalare soltanto l'acre odore di plastica bruciata.

"L'abitazione che ha preso fuoco al momento non è abitata, per cui non è stato necessario emettere provvedimenti sull'eventuale agibilità".