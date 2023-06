Incendio fuori dalla concessionaria: si attivano i pompieri

Intervento dei pompieri nella tarda serata di mercoledì 14 giugno. Intorno alle 23 la centrale operativa di piazza Bione è stata allertata per l'incendio che ha colpito diverse vetture posizionate all'esterno di una concessionaria di via Milano, a Olginate. Dalla città capoluogo si sono mobilitate un'autopompa e un'autobotte, che hanno raggiunto le autovetture colpite dal rogo - per cause in corso di accertamento - e hanno proceduto con lo spegnimento delle fiamme portato avanti fino a notte inoltrata.