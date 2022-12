Incendio a Primaluna, Vigili del fuoco in azione

Un altro incendio in Valsassina. Dopo quelli avvenuti nei giorni scorsi ai danni di 4 automobili posteggiate a Pasturo e di un immobile di Premana, questa volta i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Primaluna per spegnere il rogo che ha avvolto il tetto un immobile situato in via Varca, in una zona abbastanza isolata e ricoperta dalla neve caduta nei giorni scorsi. I pompieri sono intervenuti nella mattinata di oggi, martedì 20 dicembre, con 4 mezzi: un'autoscala, due autopompa serbatoio e un'autobotte.

L'ntervento di soccorso tecnico urgente è terminato alle ore 11.45.