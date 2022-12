Incendio al tetto di un'abitazione in Valsassina, intervento in forze dei vigili del fuoco

Un altro incendio al tetto di un'abitazione nella provincia lecchese. Dopo Colico, nella giornata di oggi i vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche a Premana per spegnere il rogo che ha avvolto la tettoia di un immobile. L'allarme è stato dato nel tardo pomeriggio di domenica 11 dicembre.

Cinque squadre dei pompieri sul posto

I pompieri sono prontamente intervenuti sul posto con ben 5 squadre a bordo di altrettanti automezzi partiti dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Bellano per estinguere le fiamme e il fumo. Alle ore 18.30, momento in cui scriviamo, le operazioni sono ancora in corso per sedare il rogo e mettere in sicurezza l'edificio.