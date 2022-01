Fuochi d'artificio fuori controllo: brucia il pontile a Rogeno

Intervento notturno dei pompieri nella Brianza lecchese. Intorno alle 2.30 della notte dell'Epifania, 6 gennaio, i vigili del fuoco sono partiti dalla base del Comando Provinciale di piazza Bione, Lecco, per raggiungere la zona a lago della frazione Casletto di Rogeno; qui stava bruciando il pontile che si affaccia sul lago di Pusiano (Como): l'incendio, con tutta probabilità, è stato innescato da alcuni fuochi d'artificio fuori controllo.

Nessun ferito

In supporto dei pompieri lecchesi sono entrate in azione due squadre dei Vigili del fuoco del Distaccamento volontari di Erba. Stando a quanto appreso, non si sono registrati problemi di natura sanitaria.