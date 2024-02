Secondo incendio nel giro di pochi giorni in Valsassina. Dopo quello nato a Morterone, alle pendici del monte Due Mani, un nuovo rogo è nato a Cremeno, nella zona di via Noccoli. L'allerta è arrivata ai Vigili del fuoco di Lecco, intervenuti per l'incendio che ha bruciato il sottobosco: in azione un'autopompa serbatoio e un modulo boschivo fuoristrada. Sul posto si sono portati anche i volontari dell'antincendio boschivo: le fiamme sono state spente poco prima delle 17.

È allerta incendi nel Lecchese

Temperature anomale sul nostro territorio, per uno scampolo non necessario di primavera, fanno elevare anche l'attenzione dal punto di vista del pericolo incendi. La sala regionale di Protezione civile nel pomeriggio di mercoledì ha emesso un'allerta per rischio incendio boschivo con un bollettino di colore giallo (criticità moderata) che mette in guardia i gruppi comunali e le squadre antincendio boschivo.

Le condizioni meteo-climatiche previste e l'umidità del combustibile vegetale determineranno nei prossimi giorni un generale aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi: pur indicando un grado di pericolo al più medio (codice giallo), non si esclude la possibilità a livello locale del generarsi di incendi con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta. Si segnala che il livello di pericolo medio è rappresentativo delle quote inferiori di fondovalle o fine al limite del bosco, mentre resta basso alle quote più elevate per via della maggior copertura nivale laddove presente.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamenti sempre corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio incendi boschivi utilizzando l'app AllertaLOM e avvisare le autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi.

Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza:

Centro operativo regionale Antincendio boschivo (Cor Aib): 035.611009;

Sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160;

Sale operative provinciali Vigili del fuoco: 115 o in alternativa il 112.