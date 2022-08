Cascinale va in fiamme nel cuore dell'Alto Lago: intervento nella notte

Lungo intervento dei pompieri nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 agosto. I vigili del fuoco lecchesi sono stati chiamati a intervenire a Vendrogno, frazione di Bellano, per spegnere l'incendio nato all'interno di un cascinale rintracciabile nella zona della Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire, sita nell'omonima via. I pompieri sono entrati in azione con un'autopompa serbatoio, un'autobotte pompa del Distaccamento Volontario di Bellano e un'altra autopompa serbatoio fatta pervenire nell'Alto Lago lecchese dal Comando di piazza Bione.

La richiesta d'intervento è arrivata alla Centrale Operativa della città capoluogo intorno alle 22.20 di giovedì.