Serata movimentata in Brianza. Intorno alle 22 di lunedì 16 ottobre la centrale operativa dei Vigili del fuoco è stata allertata per un incendio avvenuto in via Piave, a Olgiate Molgora: il tetto di uno stabile è andato a fuoco e questo ha reso necessaria l'uscita di varie squadre.

I pompieri sono giunti in loco a bordo di due autopompe, un'autobotte e un'autoscala, lavorando a lungo per spegnere il rogo.