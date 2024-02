Si schianta con la bici in campagna: elitrasportato in ospedale

Incidente con la bicicletta su strada di campagna, in volo l'elicottero. Un uomo di 41 anni è rimasto ferito in maniera grave nel primo pomeriggio di sabato nel comune de La Valletta Brianza, all'interno del Parco del Curone.

Il ciclista stava percorrendo via Montevecchia, che si dipana in mezzo alla campagna brianzola, quando per motivi ancora da accertare è caduto rovinosamente.

Sul posto la centrale di Areu ha inviato l'ambulanza della Croce Bianca e l'elicottero alzatosi in volo da Milano, che si è occupato poi del trasporto del paziente all'ospedale Sant'Anna di Como in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.