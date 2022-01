Colpisce un palo e si ribalta con la Cinquecento: 25enne rischia grosso

Sarebbe potuta andare decisamente peggio. Incidente potenzialmente molto grave, quello avvenuto intorno alle 9.30 di martedì 26 gennaio lungo via Monte Oliveto, strada che si perde a fianco del centro sportivo di Sala al Barro, frazione di Galbiate. Una 25enne alla guida di una Fiat Cinquecento ha colpito e divelto un palo che sostiene i cavi telefonici, posizionato a largo della carreggiata: a causa dell'impatto l'autovettura dello storico marchio italiano si è ribaltata in mezzo alla striscia d'asfalto.

Il ricovero

La centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha inviato in loco varie squadre d'intervento: nello specifico sono arrivati i volontari di Lecco Soccorso, gli agenti della Polizia locale e i pompieri del Comando provinciale di Lecco. La ragazza, raggiunta in codice rosso, è stata caricata sul mezzo di soccorso e trasferita in codice verde presso il pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco; ai pompieri, invece, è toccata la messa in sicurezza dell'infrastruttura della Telecom.