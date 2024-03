Schianto a Paderno d'Adda: grande paura per una ciclista

Serio incidente nella mattinata di martedì 12 marzo. Intorno alle 9.30 una donna è stata sbalzata dalla sua bicicletta a causa dello schianto con un'automobile avvenuto mentre stava percorrendo via per Cornate all'interno della frazione Verderio Superiore. La chiamata al Nue 112 ha messo in moto la macchina dei soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: sul posto sono arrivati rapidamente - chiamati a intervenire in codice rosso - i sanitari dell'Associazione volontari soccorso e assistenza di Cornate d'Adda; unitamente al personale giunto a bordo di un'automedica hanno stabilizzato la donna e l'hanno preparata per il trasporto in ospedale.

Caricata sull'ambulanza, la ciclista è stata trasferita presso l'ospedale di Vimercate (Monza e Brianza) e ricoverata in codice giallo.