Incidente in galleria lungo la Lecco-Ballabio: quattro persone coinvolte, due sono gravi

Incidente in galleria lungo la nuova Lecco-Ballabio con ben quattro persone coinvolte, di cui due ferite gravemente. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 4 aprile, nella galleria Valsassina della Statale 36 dir: la strada che collega Lecco e la Valsassina già nota per l'imponente frana dello scorso 9 dicembre.

L'incidente di oggi ha visto coinvolte due automobili: stando alle prime informazioni a disposizione si sarebbe trattato di un frontale. Sul posto si sono presto portate le ambulanze del Soccorso di Introbio e dei Volontari del soccorso di Calolziocorte. Allertata anche la polizia stradale.

L'allarme è inizialmente scattato in codice giallo, ma le condizioni di due delle persone rimaste ferite sono poi apparse più gravi del previsto e sono state trasferite d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Lecco. Si tratta di una donna di 31 anni che, a seguito del violento impatto, ha riportato un trauma facciale e addominale. Grave e "in rosso" al Manzoni anche un uomo di 53 anni che ha riportato una contusione addominale e rachide cervicale.

Ferito anche un altro uomo di 72 anni, per lui una contusione al ginocchio: è stato trasferito in codice verde in ospedale. Un 59enne, apparentemente illeso, ha invece rifiuto trasporto in Pronto soccorso.