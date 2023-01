Infortuni sulla neve, doppio intervento dei soccorsi

Doppio intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi, domenica 8 gennaio, per prestare aiuto a due persone cadute con gli sci. Gli infortuni sulla neve sono avvenuti agli impianti dei Piani di Bobbio, nel territorio comunale di Barzio.

Il primo allarme al 118 è scattato poco prima delle ore 11 in codice giallo: gli operatori del Soccorso di Introbio hanno trasportato al Manzoni il ragazzo di 26 anni rimasto ferito a seguito della caduta: l'intervento è proseguito in codice verde e le condizioni dello sciatore non sono dunque gravi. Sempre in giallo è stato poi soccorso un altro sciatore di 30 anni poco dopo mezzogiorno: l'uomo è stato trasportato a sua volta in ospedale dalla Cri di Balisio sempre in giallo.