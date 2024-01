Infortuni sulle piste da sci: a Bobbio anche l'elicottero

Dopo un sabato caratterizzato da numerose emergenze, anche la domenica sta riservando diversi interventi sulle affollate piste da sci ai Piani di Bobbio.

Il primo in ordine temporale alle 10.30 sulla Pista Chiesetta. Vittima dell'infortunio un ragazzo di 18 anni per il quale è scattato l'intervento degli addetti degli impianti, che lo hanno recuperato e poi consegnato alle cure dell'equipaggio della Croce rossa di Ballabio. Il giovane è stato accompagnato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.

Prima di mezzogiorno una caduta ha coinvolto, sempre sulla Pista Chiesetta, due persone: un 14enne e un uomo di 44 anni. Sul posto l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, mentre da Como si è alzato in volo l'elicottero per soccorrere i malcapitati, trasferiti in ospedale rispettivamente in codice giallo e verde.

Dopo mezzogiorno invece è toccato a una 50enne caduta agli impianti di risalita: anche lei è stata imbarellata e successivamente raggiunta dalla Croce rossa di Ballabio; le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

Intorno alle 15 anche una 22enne ha subito un infortunio che ha reso necessario il trasporto al pronto soccorso in codice verde.