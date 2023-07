Eccesso di alcolici, doppio intervento dei soccorsi nella notte

Doppio intervento dei soccorsi nella notte tra mercoledì e giovedì per due casi di intossicazione etilica. Il primo allarme è scattato poco dopo la mezzanotte nella zona centrale di Lecco. L'ambulanza inviata dalla centrale del 118 si è portata in via Giuseppe Resinelli in codice giallo per prestare aiuto a un uomo di 40 anni che aveva ecceduto con le bevande alcoliche: il paziente è poi stato trasportato in codice verde all'ospedale Manzoni. All'una di giovedì 27 luglio l'equipaggio della Croce Bianca di Merate ha invece raggiunto Olgiate Molgora per soccorrere un 31enne in difficoltà mentre si trovava in strada, lungo la Sp342. Anche in questo caso l'uomo è stato trasferito in ospedale in "verde", quindi in condizioni non gravi. Preoccupa però il ripetersi di episodi di abuso di alcolici anche nel territorio lecchese: sono diversi infatti i casi registrati negli ultimi mesi che hanno visto coinvolte persone di varie età.