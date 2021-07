Notte all'insegna dell'alcol: tre interventi delle ambulanze per giovani ubriachi

Intossicazioni etiliche tra sabato e domenica: sanitari in azione per soccorrere un minorenne a Valmadrera, tre persone al Moregallo e un 21enne a Taceno

L'abuso di alcol continua a essere un problema. Nottata fra sabato e domenica contrassegnata dagli interventi del soccorso causati da intossicazioni etiliche.

Il primo allarme al 112 intorno alla mezzanotte a Valmadrera, in Via Caduti della libertà, per un 17enne: sul posto l'ambulanza della locale Croce rossa, che infine non ha trasportato il ragazzo. Intorno alle 3 l'equipaggio della Cri di Valmadrera, coadiuvato da quello di Lecco, è stato inviato al Moregallo, frazione di Mandello, per un altro abuso di sostanze alcoliche: soccorsi una ragazza di 20 anni due uomini di 23 e 35 anni, accompagnati in ospedale a Lecco senza gravi conseguenze.

Terza chiamata dopo le 4 di notte a Taceno, per un 21enne: il personale del Soccorso Valsassinese è stato mobilitato in codice rosso in Via Provinciale Sud. Per fortuna, al loro arrivo, i sanitari hanno riscontrato condizioni meno gravi del previsto. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice verde.