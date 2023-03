I Carabinieri della Compagnia di Merate, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco hanno dato esecuzione a due ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini extracomunitari autori di molteplici furti in abitazione e una tentata rapina. Gli arrestati, di 36 e 23 anni, sono accusati di aver svaligiato 22 abitazioni nelle province di Lecco, Como, Monza Brianza, Bergamo, Varese e Milano nonché di una tentata rapina commessa in Paderno D’Adda.

Le indagini condotte dagli uomini dell’Arma hanno consentito di recuperare numerosa refurtiva tra cui 90 orologi, monili e monete d’oro, capi d’abbigliamento griffati, telefoni cellulari e denaro contante per circa tremila euro.

Sequestrati documenti d’identità falsi, attrezzatura da scasso, 25 grammi di sostanza stupefacente nonché i due monopattini utilizzati dal duo per spostarsi più agevolmente nelle località di commissione dei reati.