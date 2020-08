Minaccia uomo con pistola ad aria compressa, in camera soldi falsi e merce contraffatta: denunciato lecchese

Minaccia un uomo con una pistola ad aria compressa e viene sorpreso con soldi falsi e merce contraffatta dal valore superiore a centomila euro: denunciato nel Vicentino 42enne lecchese.

Nella tarda serata di giovedì 13 agosto, il titolare della struttura ricettiva "Hotel Villa Pigalle" di Tezze sul Brenta ha richiesto l'intervento dei Carabinieri poiché un suo cliente, che da oltre due mesi soggiorna presso il citato esercizio, aveva minacciato pubblicamente un altro avventore, esibendo un'arma occultata sotto la cintura. L'inusuale scena aveva destato evidente sgomento e una giustificata apprensione nel personale dell'hotel.

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Marostica, appena giunti sul posto, sono riusciti a identificare il 42enne originario di Lecco, indicato quale autore della grave minaccia. L'immediata perquisizione ha portato a rinvenire nelle disponibilità dello stesso una pistola Glock 17, priva di identificativo tappo rosso, che, seppur ad aria compressa, la rende del tutto identica all'omonima arma da fuoco. Oltre alla pistola, erano occultate nella sua camera 187 banconote da 100 euro ciascuna, abilmente arrotolate e chiuse con cellophane e nastro adesivo, rivelatesi poi una fedele riproduzione che avrebbe sicuramente potuto ingenerare dubbi.

In tutto, 18.700 euro di denaro falso. Sono stati poi trovati 22 orologi di prestigiose marche (quali Rolex, Patek Philippe, Panerai, Iwc Schaffhausen, Cartier…), presumibilmente contraffatti, e sei telefoni cellulari (tra cui un Apple iPhone 11 Pro, del valore di circa 1.200 euro). Gli originali di alcuni modelli degli orologi sequestrati possono raggiungere individualmente un valore di mercato superiore ai 100mila euro.

L'uomo è stato così condotto in caserma e denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati di minaccia aggravata dall'utilizzo di armi, ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, introduzione nello Stato di denaro contraffatto.

È stata inoltre proposta al questore di Vicenza la disposizione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Tezze sul Brenta e dall'intera Provincia di Vicenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini proseguono per conoscere i reali motivi che hanno portato alla minaccia con la pistola e soprattutto per stabilire la provenienza della merce posta sotto sequestro. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a individuare eventuali persone raggirate che hanno intrattenuto rapporti con il denunciato.