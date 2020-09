Donna incinta sfila un rolex da 20.000 euro a un 66enne in centro Lecco

Ha sfilato dal polso di un 66enne un orologio del valore di ben 20.000 euro. Ad entrate in azione, il 12 agosto scorso in centro Lecco, una donna incinta. Prima ha affiancato l'uomo mentre stava camminando in via Cattaneo, poi, con la scusa di chiedere alcune indicazioni stradali, ha catturato l'attenzione del malcapitato. Accortasi del Rolex che il 66enne portava al polso, la donna ha quindi tentato un contatto fisico con effusioni e atteggiamenti seducenti.

La vittima, confusa, ha corso "perso lucidità". A quel punto la malfattrice ne ha approfittato per mettere una mano sul polso dell’uomo e con una mossa fulminea gli ha sfilato il preziosissimo orologio. A quel punto, prima che il 66enne riuscisse a scoprire l’accaduto, la donna ha fatto perdere le proprie tracce con la complicità di un altro individuo che l’attendeva a bordo di un auto parcheggiata lì vicino.

Le successive indagini effettuate dagli agenti della Squadra Mobile di Lecco, anche con scambio di informazioni con altre Questure, hanno permesso di identificare l'autrice del colpo. Si tratta di S. A., 25enne di nazionalità romena, con vari precedenti di polizia per analoghi reati commessi in tutto il nord Italia, è stata così denunciata all'Autorità Giudiziaria per il reato di rapina, con relativa richiesta di misure restrittive al vaglio della magistratura.