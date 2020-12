Serata alcolica nel Lecchese: doppio intervento del soccorso in provincia

Due interventi del soccorso per intossicazione etilica, in zona arancione e a ridosso del coprifuoco delle ore 22: succede anche questo, a Lecco.

Entrambe le chiamate si sono verificate nella serata di martedì 29 dicembre nel capoluogo. La prima alle 21.40 per soccorrere una donna in Via dell'Eremo. L'equipaggio della Croce rossa è intervenuto, ma alla fine il trasporto non si è reso necessario. Allertati anche i Carabinieri del comando di Lecco.

Poco più tardi, dopo le 22, chiamata in Largo Caleotto per un ragazzo di 19 anni, che sempre la Croce rossa ha soccorso e trasportato, intorno alle 22.30, all'ospedale Manzoni in codice verde.