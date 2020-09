Lierna. Incendio in un bar alla Riva Bianca, in azione i Vigili del fuoco

Incendio a Lierna, in azione i Vigili del fuoco di Lecco. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 23 settembre. Dal comando di Lecco sono intervenuti due automezzi (un Aps autopompa serbatoio e un mezzo con modulo boschivo) in località Riva Bianca nel comune lariano, per un principio di incendio all'interno di un bar.

Il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l'incendio. Per fortuna nessun avventore del locale né i titolari sono stati coinvolti. Sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine per stabilire le cause del rogo. L'intervento di soccorso tecnico urgente è terminato alle ore 10.30.

