Cerca di colpire ragazza e aggredisce dirigente della Squadra mobile: arrestato 23enne

I festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra agli Europei costano l'arresto a un 23enne. Nella notte fra domenica e lunedì, durante il servizio di ordine pubblico predisposto dopo la partita, il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecco è intervenuto per sedare una lite tra un ragazzo e una ragazza.

In particolare, nei pressi di un locale di piazza XX Settembre, il funzionario di Polizia ha notato un giovane che spintonava una ragazza e cercava di colpirla al viso con uno schiaffo, ma senza riuscirci in quanto allontanato da altri ragazzi presenti. Vista la scena, il poliziotto ha deciso di intervenire raggiungendo il giovane al fine di capire cosa fosse successo, mostrando il tesserino di riconoscimento e la relativa placca.

Per tutta risposta il ragazzo, agitato e in stato psicofisico visibilmente alterato, gli si è scagliato contro, ferendolo a uno zigomo. Il funzionario, con non poca fatica, è riuscito a contenerlo procedendo, anche con l'ausilio di altri colleghi della Volante, al suo arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il soggetto è stato poi condotto in Questura in attesa del rito direttissimo tenutosi nella giornata di ieri presso il Tribunale di Lecco. Convalidato l'arresto, il giudice ha disposto a carico di K.K., classe 1998, la misura cautelare dell'obbligo di firma.