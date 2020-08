Denunciato per lesioni aggravate il 34enne che ha accoltellato il collega in pizzeria

È stato denunciato per lesioni personali aggravate l'uomo che ha accoltellato un collega ieri sera in una pizzeria di Colico. Ora le condizioni della persona ferita, un 39enne marocchino, starebbero piano piano migliorando. L'uomo non si trova in pericolo di vita.

La conferma è arrivata questa mattina dai carabinieri che stanno indagando sul grave fatto di cronaca per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e le motivazioni che hanno fatto esplodere la lite tra i due colleghi nordafricani, fino al momento in cui il 34enne ha impugnato una lama da cucina ferendo il "rivale" all'addome.

Per colpire il "rivale" ha usato un coltello da cucina

Appena scattato l'allarme, poco dopo le 19, i militari del Comando di Colico sono subito intervenuti presso la pizzeria d’asporto situata in via Nazionale nei pressi della stazione ferroviaria.

I Carabinieri, a seguito dei riscontri svolti, hanno verificato che i due stranieri, entrambi dipendenti della pizzeria in questione e residenti in provincia di Sondrio avevano appena avuto una violenta lite per futili motivi. Al culmine dello scontro S.E., 34enne, cittadino egiziano, impugnando un coltello da cucina, ha ferito all’addome il contendente Y.L., 39enne, cittadino marocchino poi trasferito d'urgenza in codice rosso all’Ospedale di Lecco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Y.L. è stato rintracciato all'interno dei locali della pizzeria e denunciato alla Procura della Repubblica di Lecco per lesioni personali aggravate. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari per chiarire le esatte motivazioni che hanno scatenato la violenta lite.