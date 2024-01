Principio d'incendio a una canna fumaria, vigili del fuoco in azione sul lungolago

Pronto intervento dei vigili del fuoco di Lecco sul lungo Lario Isonzo a seguito del principio d'incendio a una canna fumaria. L'allarme è scattato alle ore 18 di oggi, 6 gennaio, in un momento in cui la zona era molto frequentata da residenti e turisti. I pompieri si sono attivati anche con l'autoscala: l'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un'ora, ha interessato il tetto di un edificio e ha permesso di evitare danni.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza è stato necessario chiudere il lungolago per una ventina di minuti. Sul posto anche la polizia locale di Lecco. Non sono comunque mancati alcuni comprensibili disagi al traffico: molti i passanti che hanno visto le operazioni di messa in sicurezza portate avanti dai pompieri.