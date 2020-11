Lutto alla Cgil Lecco: addio ad Attilio Mariconti, «disponibile e generoso»

Lutto alla Cgil Lecco. La Segreteria, insieme a tutte le compagne e i compagni, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Attilio Mariconti, avvenuta nella mattinata di sabato. Nato a Darfo Boario 67 anni fa, tuttora viveva a Bosisio Parini.

Attilio era «una persona disponibile e generosa, pronta ad aiutare tutte e tutti - lo ricordano dalla Segreteria lecchese - Ha lavorato per molti anni nella Camera del Lavoro lecchese, ricoprendo il ruolo di direzione in diverse categorie della Cgil. Ha inoltre lavorato per la struttura Caaf Lecco. Nell'ultimo periodo, prima di andare in pensione, ha diretto il Sunia, l'organizzazione della Cgil che si occupa di tutelare le persone che vivono in affitto».

In questi ultimi anni, a causa della grave malattia, Mariconti si era comprensibilmente allontanato dal sindacato, «ma di lui resta e resterà sempre un caro ricordo». La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 30 novembre, alle 15, nella Parrocchia Sant'Anna di Bosisio Parini.