Lutto a Mandello: addio all'ex pugile Guido Belingheri

"Un cuore enorme, di una persona vera con grandi doti di onestà, qualità d'animo che purtroppo si stanno perdendo".

Le parole sono di Alessio, figlio del mandellese Guido Belingheri scomparso all'età di 77 anni. Un ritratto paterno che rispecchia perfettamente i pensieri e i ricordi delle tante persone che lo hanno conosciuto e avvicinato, al lavoro nel periodo in cui da titolare della sua impresa esercitava le funzioni di autista trasportatore per la Moto Guzzi. L'altra parte dei suoi affetti è stata legata al mondo del pugilato. Un vero amore che lo aveva portato anche a calcare i ring da semi-professionista negli anni tra il 1962 e il '68, per riprendere poi per una breve parentesi nel 1975. Negli ambienti della boxe fu definito "buon pugile che avrebbe potuto aspirare al titolo di campione italiano".

Per Guido, cresciuto nelle categorie dai pesi Welter ai Leggeri e Super Welter, indossare i guantoni è stato un sogno fin da piccolo e in parte realizzato. L'ambiente della boxe, anche ultimamente, lo aveva sempre attratto, con il costante impegno a organizzare cene amarcord insieme alle persone che come lui avevano praticato la noble art. Per radunare a Mandello gli ex pugili, Belingheri comunicava con i club da Bergamo a Sondrio, mantenendo vivi i contatti di un passato sportivo.

A piangerne la scomparsa la moglie Michela, i figli Chiara e Alessio con i nipoti Anita, Simone, Elisa. I funerali si terranno mercoledi 16 agosto nella chiesa di San Zenone a Mandello alle ore 10.30. La salma proseguirà per il tempio crematorio. Per le visite, Guido si trova presso la Casa Funeraria Vicini in piazza Manara 5.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)