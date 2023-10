Addio a Renato Dell'Era, pilastro della Canottieri Lecco e "papà" dell'Interlaghi

Lutto in Canottieri Lecco e nel mondo della vela: addio a Renato Dell'Era, uno dei pilastri del sodalizio cittadino e tra i "papà" dell'Interlaghi, la più importante regata velica del nostro territorio, che a lungo aveva curato nei dettagli presiedendone il comitato organizzatore.

Passione, competenza e signorilità hanno sempre contraddistinto l'operato di Dell'Era, apprezzato non solo in Canottieri ma anche fuori, come testimonia il successo delle edizioni andate in scena sotto la sua direzione e un parco partecipanti a sfiorare spesso le cento imbarcazioni.

La triste notizia della sua scomparsa è giunta all'improvviso lunedì mattina: l'80enne lottava da tempo con una malattia ma soltanto lo scorso weekend, come hanno spiegato gli amici del comitato organizzatore dell'Interlaghi, si era recato in visita in Canottieri e aveva rassicurato sulle proprie condizioni di salute.

Tra gli scopritori di Paolo Bassani

"Classe 1943, Renato era uno dei tanti romantici della vela e fu lui uno dei primi a lanciare Paolo Bassani nel mondo della vela con la sua Emozioni - ricordano dall'Interlaghi - Il tutto sempre alla Società Canottieri Lecco di cui è stato per lunghi anni consigliere. Ma soprattutto Renato fu tra gli ideatori dell'Interlaghi di cui divenne poi organizzatore, con Fulvia, sino a una manciata di anni fa quando decise di passare il testimone. Imprenditore di successo, Renato resterà per sempre il 'signore della vela' per la sua grande correttezza che lo ha portato a essere benvoluto da tutti. Dire che ci mancherà è superfluo, soprattutto a noi dell'Interlaghi. Buon vento caro Renato, siamo vicini ai suoi cari".

La cerimonia funebre si terrà a Lecco martedì 10 ottobre, alle 15.30 nella Chiesa parrocchiale di piazza Cavallotti.