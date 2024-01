Addio a Valerio Corti, il vigile buono di Lecco

Lutto in città: si è spento all'età di 85 anni Valerio Corti, per tre decenni agente di Polizia locale, ai tempi in cui ancora si era soliti chiamarli "vigili urbani". Il cordoglio a Lecco e in particolare nel rione della Bonacina dove ha sempre vissuto è grande, sia tra i cittadini sia tra gli amministratori, per un uomo molto conosciuto che era riuscito a farsi volere bene grazie alla sua professionalità e al suo animo gentile.

Corti, classe 1938, aveva iniziato ad Abbadia Lariana nel 1962, diventando inoltre addetto alla celebre stanga dei Piani Resinelli. Fu proprio lì, per via delle multe ai tanti turisti stranieri, che imparò il tedesco.

Il passaggio successivo del suo percorso professionale lo vide sbarcare a Lecco, dove rimase fino al 1994. Qui si mise in luce in diverse occasioni, ad esempio a seguito della frana del San Martino nel 1969, quando partecipò in prima persona alla macchina dei soccorsi. In tantissimi lo ricordano in piedi sul suo pizzardone a dirigere il traffico tra le vie della città. Il Comune di Lecco gli conferì la benemerenza con il San Nicolò d'argento per il prezioso lavoro svolto.

Corti aveva svolto il servizio militare a Silandro nell'artiglieria di montagna, e forse proprio questo gli aveva trasmesso una passione innata per i monti, che negli anni lo aveva portato a stringere amicizia con mostri sacri dell'alpinismo lecchese quali Riccardo Cassin, Claudio Corti e Luigi Alippi. L'altra grande passione erano le due ruote, in particolare le Moto Guzzi: con il suo Trialce partecipava spesso, insieme ai figli, ai motoraduni nel territorio.

Valerio Corti lascia i figli Laura, Hilde e Giuseppe. Il funerale verrà celebrato giovedì 4 gennaio alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale della Bonacina.