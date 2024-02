Malore per strada ad Abbadia: paura per una donna

Forte spavento per una donna ad Abbadia Lariana. Intorno alle 15 di giovedì 22 febbraio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il malore occorso a una 43enne, che si è sentita male mentre si trovava nella zona dello stabile di via Nazionale che ospita ristorante e altre attività affacciate sul parco Ulisse Guzzi. La gravità del malessere ha fatto scattare i soccorsi in codice rosso: sul posto si sono portati i sanitari della Croce Rossa di Lecco, unitamente a un'automedica, che si sono presi cura della donna.

Dopo l'intervento di primo soccorso le condizioni sono nettamente migliorate, tanto che il trasporto presso l'ospedale Manzoni di Lecco non è avvenuto a sirene spiegate: arrivata in via dell'Eremo, la 43enne è stata ricoverata in codice verde e sottoposta agli accertamenti del caso.