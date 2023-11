Grave malore per un 74enne. Poco dopo le 14 di giovedì 23 novembre un uomo è stato colpito da un malessere in via Agliati, rendendo necessario il rapido intervento dei soccorritori: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato i sanitari della Croce Rossa di Lecco in codice rosso; arrivati sul posto, hanno caricato l'uomo sulla barella, con quella sull'ambulanza e sono scattati verso l'ospedale Manzoni di Lecco.

Giunti in via dell'Eremo, sono entrati in pronto soccorso e hanno trasportato lo sfortunato: il ricovero è avvenuto con il codice di massima gravità .