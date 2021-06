Malore sul lavoro a Monticello: operaio elitrasportato in ospedale

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, venerdì, a Monticello Brianza: un uomo di 51 anni è caduto in un impianto di Via Italia Unita. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato un'ambulanza della Croce Bianca di Besana e un'automedica, con l'elicottero dal Sant'Anna di Como.

È stato proprio il personale del velivolo a occuparsi del trasporto del paziente al nosocomio comasco in codice rosso. Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento, all'origine della caduta vi sarebbe un malore.

Un malore sul lavoro si è registrato anche a Galbiate, in Via delle Bazzone, vittima un 56enne: anche in questo caso si è reso necessario il trasporto in all'ospedale, al Manzoni di Lecco, in codice rosso. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce San Nicolò.