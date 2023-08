Problemi tra lago e Valsassina: grave un ragazzo

Sabato di gran lavoro per il Soccorso alpino e speleologico nel Lecchese. Il primo è andato in scena intorno alle 14, sul Monte Due Mani, in prossimità del bivacco Emanuela. Un uomo di 61 anni stava scendendo lungo il sentiero 34b ma è scivolato per alcuni metri ed è finito sul greto di un corso d’acqua. Ha, quindi, chiamato il 112: la centrale ha attivato l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e la Stazione di Lecco, XIX Delegazione Lariana; pronti a partire per l’eventuale imbarco in elicottero anche i tecnici del centro del Bione.

L’uomo è stato localizzato nei pressi di Baita Bongio. Aveva riportato diversi traumi. È stato valutato dall’équipe sanitaria, imbarellato e portato in ospedale. Le operazioni sono state complesse perché i tecnici delle squadre territoriali hanno dovuto sistemare e mettere in sicurezza l’area per consentire il recupero con l’utilizzo del verricello.

Grave malore per un ragazzo

La Stazione di Valsassina - Valvarrone è poi intervenuta a Varenna, nei pressi del Castello di Vezio, intorno alle sette di sera. Un ragazzo di 19 anni ha accusato un grave malore mentre si trovava lungo il Sentiero del Viandante. Immediata la richiesta di aiuto: la centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e le squadre territoriali, intervenute per agevolare lo spostamento del ragazzo in un punto in cui poteva essere preso a bordo dell’elicottero. Il giovane è stato valutato dall’équipe sanitaria e portato d’urgenza in ospedale: è stato accettato al "Sant'Anna" di Como in codice giallo.

Altro malore a Premana

Poco dopo, intorno alle 19.30, il terzo allertamento per un uomo di 72 anni che accusato un malore mentre si trovava nei pressi delle baite di Casarsa, sugli alpeggi di Premana. I tecnici della Stazione sono saliti con il mezzo fuoristrada, hanno effettuato la valutazione sanitaria e hanno trasportato l’uomo fino all’ambulanza. L’intervento è finito con il rientro delle squadre.