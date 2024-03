Un diluvio si abbatte su Lecco: notte agitata sul territorio

Quella di sabato 30 marzo è stata una vigilia di Pasqua decisamente agitata sul fronte maltempo. Se le prime ore della giornata sono state relativamente tranquille, altrettanto non si può dire della fascia serale: dalle 22 in avanti, infatti, un vero e proprio diluvio si è abbattuto sul territorio, facendo registrare dei picchi di notevole intensità anche per quanto riguarda il vento. Secondo i dati raccolti dalle centraline del Centro Meteorologico Lombardo, in Brianza sono caduti anche poco meno di 50 millimetri di pioggia, mentre le raffiche hanno superato quota 50 km/h.

Discorso del tutto simile a Lecco città, dove sono stati accumulati circa 30 millimetri di pioggia e il vento ha toccato dei picchi del tutto simili. Sul territorio sono intervenuti i pompieri: durante la nottata hanno lavorato sei squadre - tra sede centrale e distaccamenti -, soprattutto nel Meratese vista la dozzina di richieste d'intervento pervenuta; alle 10 del mattino sono stati eseguiti 20 interventi, 6 di soccorso per allagamenti sede stradale e piante cadute che compromettono la viabilità.

Gli interventi in Lombardia

Dalla tarda serata di sabato alle 10 di Pasque sono arrivate centinaia di chiamate ai vigili del fuoco che hanno effettuato già oltre 150 interventi di soccorso su tutto il territorio. Le squadre di soccorso sono state costantemente impegnate per gestire situazioni legate ad allagamenti e tagli di piante, con conseguenti problemi alla circolazione su diverse arterie stradali.

Nel dettaglio sono 70 gli interventi effettuati a Milano, 30 a Varese, 16 a Como, 20 a Lecco, 15 a Monza-Brianza, 11 a Brescia, 6 a Cremona. Grazie agli sforzi incessanti delle squadre dei Vigili del Fuoco, la situazione è in fase di miglioramento, ma al momento risultano ancora una ventina di richieste di intervento in coda su tutto il territorio. In particolare, a Milano sono state segnalate 12 richieste di soccorso, a Monza 6, a Como 3 e a Varese 2.