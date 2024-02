Tragedia di Lecco, la mamma di Alessio: “La vita è un soffio”

È una giornata straziante per la comunità lecchese. Nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio presso la chiesa Sacra Famiglia ai Noccioli a Cremeno sono stati celebrati i funerali di Nicholas e Simone Combi, cugini valsassinesi di 21 e 22 anni che sono tragicamente scomparsi nella notte tra venerdì e sabato sul lungolago di Lecco a causa di un incidente stradale. La loro automobile si è cappottata più volte tra le Caviate e la discoteca Orsa Maggiore: con loro, seduto sul sedile posteriore, c'era anche Alessio Zanotta, 22enne carrozziere residente nella città capoluogo che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato ricoverato in condizioni gravissime. Sabato è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale Manzoni per ridurre le lesioni alla gamba destra e alla colonna vertebrale; successivamente è stato ricoverato in terapia intensiva e messo in coma farmacologico.

“Tornavano a casa con Alessio”

Nel pomeriggio di lunedì Roberta Zanotta, mamma di Alessio, ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook: “La vita è un soffio, un attimo. Nella notte tra venerdì e sabato due ragazzi hanno perso la vita e il mio Alessio è in condizioni gravi in ospedale. Vorrei dire a tutti quelli che hanno detto che uscivano dalla discoteca e che magari subito pensano "Avranno bevuto o altro!": No, stavano tornando a casa per accompagnare Alessio. Non so cosa sia successo, so solo che due angeli sono volati in cielo e il mio lotta per la vita. Non chiedo giudizi, ma, se posso chiedere, una preghiera. Ringrazio tutte le persone e gli amici che mi stanno dando tanto conforto”.

La donna è poi salita sul pulpito della chiesa valsassinese e ha parlato ai tanti presenti, rivolgendosi soprattutto alle mamme di Nicholas e Simone: “Non sentitevi in colpa. Li avete protetti, avete fatto tutto quello che potevate”.