Mandello: 50enne travolto da un treno e soccorso in gravi condizioni

Un cinquantenne è stato travolto da un treno a Mandello del Lario. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri, martedì 20 febbraio, alla stazione ferroviaria della cittadina del lago.

Non appena scattato l'allarme alle ore 21.30, sul posto sono subito intervenuti i soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - l'auto con il medico a bordo, i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri di Mandello raggiugendo il piazzale tra la stazione e la Moto Guzzi. L'uomo è stato raggiunto nei pressi dei binari, soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Avrebbe riportato ferite in particolare a una gamba e un trauma toracico.