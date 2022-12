Ladri in azione nella bottega equosolidale, danni e incasso rubato

Ladri in azione anche nella bottega equo solidale. Nel mirino dei soliti ignoti è finito - nel primo pomeriggio di sabato 10 dicembre - il negozio di Mandello del Lario, situato in piazza Vittoria. Il blitz è avvenuto durante il momento di chiusura per la pausa pranzo.

I ladri hanno spaccato la porta d'ingresso per poi intrufolarsi all'interno dei locali e fare razzia dei soldi in cassa: il bottino sarebbe di circa 400 euro, frutto delle vendita avvenute in mattinata. I titolari hanno trovato la brutta sorpresa appena rientrati verso le 15. Grande il dispiacere, sia per il danno subìto, sia per il denaro sottratto, sia perché ad essere stata derubata è un'attività impegnata anche ad aiutare chi si trova in difficoltà.