Pensilina della stazione devastata dai vandali

Era già successo a Calolziocorte poche settimane fa ai danni della fermata del bus, ora un nuovo episodio a Mandello del Lario, questa volta alla stazione ferroviaria. Un'altra pensilina a servizio dei pendolari è stata devastata dai soliti ignoti. In tanti, questa mattina, hanno notato la vetrata frantumata in mille pezzi e i "cocci" sparsi per terra sulla banchina dove si attende l'arrivo dei treni.

Il vandalismo è quindi avvenuto, con tutta probabilità, nella notte tra ieri, sabato 14 ottobre, e oggi, domenica 15. Molte le critiche rimbalzate sui social e le parole di condanna per l'accaduto: "Basta con questi atti incivili e gratuiti, servono multe severe".