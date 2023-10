Le storie di vita raccolte nel libro di Bianca

"Questo è il mio quarto libro. In tutti ho usato la tecnica dell'intervista contattando persone il più possibile anziane per farmi raccontare la loro vita. In questi viaggi a ritroso nel tempo ho potuto attingere anche a quanto gli intervistati hanno sentito riferire dai loro genitori e nonni". È la mandellese Bianca, Panizza, insegnante in pensione l'autrice di questa raccolta di storie di vita. La passione per la scrittura si è sviluppata in lei anche grazie all'attività di volontariato nella Rsa locale.

L'ispirazione dall'impegno come volontaria in Rsa

"Qui ho intervistato alcuni ospiti, da cui è nato il primo libro - racconta Bianca - Nel secondo ho ricostruito la storia di questo ente in occasione del primo centenario dalla sua fondazione". Il fil-rouge dei 4 lavori di Panizza ha un comune denominatore, quello di raccontare lo stile di vita e il modo d'essere delle persone in quegli anni lontani. Un percorso nel passato che va a datare sino al 1169, grazie alle ricerche d'archivio di una storica locale, Franca Panizza di Lierna.

"Famiglie e professioni nel tempo”

"Famiglie e professioni nel tempo”, questo il titolo del libro, raccoglie tra le sue pagine le svariate attività di mandellesi svolte in vari settori, dalle attività commerciali ai trasporti via lago, per chi esercitava il lavoro di corriere. Il tutto vissuto in un contesto di ristrettezze e sacrifici legato ai momenti della guerra, dove procurarsi, quando procurarsi la farina e il pane diventava una vera impresa con tutti i rischi derivanti dal conflitto bellico.

La presentazione giovedì 19 ottobre

"Per chi ha vissuto anche solo in piccola parte quegli anni, queste testimonianze sono un coinvolgente tuffo nel passato - continua l'autrice - I nomi, i luoghi, i soprannomi, i termini dialettali richiamano momenti e persone alla propria vita. La parola ricordare dal latino cor, cuore, significa infatti riportare nel cuore, trasformare la memoria in qualcosa di vivo". Bianca Panizza invita tutti alla presentazione del suo libro, giovedì 19 ottobre alle ore 17 presso lo storico Bar Simone di Rongio, Mandello del Lario, ora Bar Dina di Claudia Pinotti. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)