Viveva legata a un calorifero: le guardie ecozoofile salvano il pitbull Maya

Due anni di sofferenze, legata con una catena, in una vita che non può essere definita tale. Poi, finalmente, l'intervento provvidenziale delle guardie ecozoofile e la rinascita con una nuova famiglia.

La storia di Maya, una dolcissima pitbull, commuove. Ma ha un lieto fine. Tutto comincia quando le guardie ecozoofile Oipa Lecco ricevono la segnalazione: i proprietari tengono il cane a catena a un calorifero, così si susseguno gli interventi per cercare di mettere Maya in sicurezza, anche perché gli stessi padroni dichiarano di non volerla tenere. «Abbiamo iniziato la ricerca di aiuti, famiglie e strutture che potessero accoglierla, ma nessuna è riuscita ad aiutarci e nessuno voleva mantenerla», spiega la vicecoordinatrice dell'Oipa Lecco Debora Masciari.

Dopo mesi, finalmente, è stata individuata una famiglia pronta a dare a Maya una seconda chance. Le guardie ecozoofile, guidate dalla coordinatrice Diana Rigamonti, sono così intervenute qualche giorno fa per prelevare il cane e affidarlo a nuovi padroni. «Siamo stati molto sollevati da questo epilogo - prosegue Masciari - Maya è dolcissima e aveva bisogno di tornare a fidarsi degli uomini».

Le guardie ecozoofile hanno applicato il nuovo Regolamento Regionale del 13 aprile 2017 (L.R. 33/2009, Art. 6, comma 6, capo 2) che sancisce il divieto di detenzione di cani a catena in tutta la Lombardia. Chiunque avesse notizia di animali tenuti in queste condizioni, può sollecitare l'intervento.

