Cade in bici lungo i sentieri di Montalbano, pronto intervento dei soccorsi

Elisoccorso in azione nella mattinata di oggi, sabato 10 ottobre, sopra i boschi di Montalbano. Il velivolo decollato da Bergamo e il personale del 118 sono infatti dovuti intervenire nella località sulle alture di Lecco per prestare aiuto a una persona di 62 anni rimasta ferita a seguito di una caduta con la bicicletta. Necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco con la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) e dei tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana).

La ciclista è caduta lungo un sentiero nel verde di Montalbano, in una zona impervia nei pressi della "strada della mandria". L'intervento, durato circa due ore, è scattato ed è stato portato avanti in codice giallo con il trasporto della 62enne in ospedale.