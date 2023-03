Colpita a morte dalla motosega: tragedia a Imbersago

Tragedia a Imbersago nel pomeriggio di sabato 18 marzo. Poco dopo mezzogiorno una donna è morta dopo essere stata colpita mortalmente da un decespugliatore che stava usando per svolgere dei lavori di giardinaggio all'interno di un complesso di via Monsereno insieme al marito. Così, all'improvviso, la 73enne Paola Martinelli è stata strappata all'affetto di Fausto Canteri, 77 anni: la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine chiamate a intervenire sul posto.

La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio in loco dell'elisoccorso, ma per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare: è morta poco dopo essere arrivata in ospedale. Sgomento in paese, dove la coppia era ben nota.