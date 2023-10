Nuova tragedia nel Lecchese. Nel tardo pomeriggio di giovedì 26 ottobre un uomo di 82 anni ha perso la vita a causa di un malore. È stato visto mentre era accasciato per terra lungo via Santi Cosma e Damiano: un passante ha lanciato l'allarme e l'Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i sanitari del Soccorso Cisanese insieme a quelli giunti a bordo di un'automedica; per lunghi minuti l'anziano, in arresto cardiaco, è stato sottoposto alle manovre rianimatorie prima di essere trasportato presso l'ospedale Manzoni di Lecco.

Giunto in via dell'Eremo - con il codice rosso di massima gravità - è stato dichiarato morto dai medici presenti all'interno del pronto soccorso.